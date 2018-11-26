Песков назвал инцидент в Керченском проливе очень опасной провокацией

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Случившееся в Керченском проливе — это очень опасная провокация, которая требует серьёзного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет об очень опасной провокации, поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства",- сказал Песков журналистам.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>