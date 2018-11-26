МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Страны Запада, имеющие влияние на власти Украины, должны послать Киеву сигнал о необходимости прекращения провокационный действий против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы также обращаем внимание западных коллег, которые покровительствуют киевскому режиму, на необходимость направления своим подопечным срочного сигнала о прекращении провокационных действий", — заявила Захарова в эфире телеканала " Россия 24 "".

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>