Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский лидер Пётр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.
"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — сообщается на сайте президента.
Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.
В итоге все три корабля задержали. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армия и СБУ приведены в полную боеготовность.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>