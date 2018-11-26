Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский лидер Пётр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.

"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — сообщается на сайте президента.

Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Накануне корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

В итоге все три корабля задержали. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>