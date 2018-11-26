В МИД вызовут временного поверенного в делах Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван в министерство иностранных дел России в связи с провокационными действиями Киева в Азовском море, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,

"В министерство иностранных дел РФ будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ. Опять же, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны. Ведь речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", — заявила она в эфире телеканала " Россия 24 ".

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

