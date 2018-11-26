Эксперт назвал введение военного положения на Украине бессмысленным

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Введение Киевом военного положения бессмысленно с точки зрения боевого потенциала, так как армия Украины — это армия устаревшего типа, а о флоте и говорить нечего, заявил РИА Новости в понедельник главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"С точки зрения военного потенциала введение военного положения практически ничего не даст, потому что потенциал определяется не мобилизационными возможностями Украины, а оргштатной структурой вооруженных сил, системами вооружений, подготовкой штабов и так далее. И в этом смысле военное положение ничего не меняет. Украинская армия остается армией устаревшего типа, с небольшим наступательным потенциалом, а о флоте можно даже не говорить. Поэтому я думаю, что угрозы национальной безопасности России нет. Кроме того, я полагаю, что наступательная операция Украины на Донбассе не усилится", — сказал Мураховский.

По его мнению, причины попыток ввести военное положение лежат вовсе не в военной плоскости, а в политической. "Думаю, что это делается для контроля и управления предвыборными процессами, потому что военное положение позволяет в широких масштабах регулировать деятельность политической партии, СМИ и даже коммерческих структур, а при необходимости продлевать полномочия президента до бесконечности", — сказал эксперт.

Он предположил, что для этого было принято решение провоцировать Россию на ответные действия путем дестабилизации ситуации в Керченском проливе. "Ведь раньше, в сентябре, украинские суда без пыли и шума проходили через Керченский пролив, а сейчас было прямое вторжение в территориальные воды, игнорирование требований и правил прохода по проливу и фактически военная провокация", — пояснил Мураховский.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>