Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.

По данным агентства, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 550 пострадавших в трех городах — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

Кроме того, из материалов иракского телеканал Rudaw стало известно о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 пострадали.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в районе ирано-иракской границы. Толчки зафиксировали в 16:37 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.