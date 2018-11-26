Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 550 человек

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 550 человек, сообщает местный телеканал Press TV.

Ранее сообщалось о 361 пострадавшем в трех городах — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе. Иракский телеканала Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.