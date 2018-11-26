МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что существует очень большая вероятность, что военное положение, которое Киев может ввести после провокации в районе Керченского пролива, продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны. Как ранее сообщило МО Украины, распоряжением главы генштаба ВСУ приведены в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения. СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

"Нет сомнений, что Верховная рада утвердит это предложение СНБО Украины, поддержанное (президентом Украины — ред.) Петром Порошенко. Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями", — полагает парламентарий.

"Уверен, что при любом развитии событий спокойствие и выдержка не изменят России, что, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на новые провокации Киева, если они последуют", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор подчеркнул, что российские пограничники адекватно отреагировали на незаконное вторжение судов ВМС Украины в территориальные воды России. В "подобной ситуации так же поступило бы любое уважающее себя государство. Причем эти провокации продолжались много часов, и у Киева была масса возможностей разрулить ситуацию, чем он сознательно пренебрег", — напомнил он.

По словам Клинцевича, провокация в Керченском проливе была организована для того, чтобы ввести на Украине военное положение "в расчете на реакцию внешнего мира".

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