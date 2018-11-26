Косачев назвал инцидент с украинскими судами пиратско-пиаровской акцией

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал инцидент с украинскими военными судами в районе Керченского пролива пиратско-пиаровской акцией.

"По поводу введения военного положения на Украине: прежде всего, очевидно, что этот шаг — не следствие, а причина. Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдет и так. Из позорной пиратско-пиаровской акции украинским властям нужно выжать максимум сразу в трех плоскостях", — написал он в Facebook.

Косачев считает, что существует два сценария развития событий. При первом Верховная рада Украины может утвердить решение о военном положении на 60 дней с возможностью продления.

"Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей — запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся — с точки зрения демократии и законности полный пшик", — отметил сенатор.

Косачев также считает, что военное положение могут отменить "после сбора "пиар-сливок". "Понятно, что признать ли ситуацию нормализовавшейся или нет, решит сам Порошенко. И это зависит не от реальной обстановки в Азовском море, а от того, сколь длительным будет политический и медийный эффект от этой провокации", — уточнил сенатор.

Он также добавил, что ни один из сценариев не повлияет на обстановку в отношениях стран. "Хуже и так некуда", — отметил Косачев.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна в понедельник утвердить Верховная рада.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>