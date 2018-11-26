Карасин рассказал, почему Киев выбрал Азовское море местом для провокации

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Киев и Запад выбрали Азовское море как место, где провокации Украины могут дать быстрые и нужные для международного скандала результаты, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты", — сказал Карасин.

Он напомнил, что Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>