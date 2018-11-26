В Крыму не исключили провокаций со стороны Украины на сухопутной границе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Заместитель главы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук считает, что президент Украины Петр Порошенко для продления режима военного положения может пойти на провокации, в том числе на сухопутной границе с Крымом.

"Нам необходимо быть в состоянии повышенной боевой готовности. Если Порошенко понадобится продлить военное положение, провокации не исключены, в том числе на границе с Крымом", — сказал Форманчук.

Он напомнил, что на сухопутной границе Крыма и Украины ранее уже происходили провокации и диверсионные действия со стороны сопредельного государства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

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