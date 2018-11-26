Провокация Киева нацелена на ужесточение санкций против РФ, заявили в МИД

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи. 26 ноября 2018

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Провокация Киева была нацелена на то, чтобы "встряхнуть" Украину объявлением военного положения и на ужесточение антироссийских санкций, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Понятны цели (провокации — ред.) — "встряхнуть" Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции", — сказал Карасин.

"На этом фоне Порошенко, видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию", — указал замглавы МИД РФ.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>