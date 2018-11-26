На Украине автомобилисты продолжают акции протеста у границы

Автомобилисты во время митинга с требованием снижения цен на топливо на Украине. Архивное фото

Автомобилисты во время митинга с требованием снижения цен на топливо на Украине. Архивное фото

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с европейскими номерами продолжают акции протеста возле границы, остается осложненное движение к ряду пунктов пропуска, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. В воскресенье автомобилисты с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. МВД Украины также сообщило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. Полиция возбудила уголовное дело.

"Продолжает оставаться осложненным движение к ряду пунктов пропуска на государственной границе. В настоящее время такая ситуация наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Груша", "Смильница", "Доманово". Наиболее остро она (ситуация – ред.) касается границы с Польшей", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на границе усилили меры безопасности, созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформировали смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.

Также в пресс-службе сообщили, что на местах, где проходят акции, находятся сотрудники полиции, работает полиция диалога.

Владельцы машин с европейскими номерами ранее проводили массовые акции протеста на Украине, выступая против новых законов по растаможиванию автомобилей. Президент страны Петр Порошенко в пятницу подписал законы, которые, как ожидается, урегулируют налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизят акцизы на их ввоз в страну.