Именно США "рисуют" для Украины конфронтационный сценарий, заявили в СФ

Участник акции у здания посольства России в Киеве. 26 ноября 2018

Участник акции у здания посольства России в Киеве. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Провокации ВМС Киева похожи на поведение "пацана, за которым стоит бандюган", заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя ситуацию в Азовском море.

"Уверен, что именно США "рисуют" для Украины конфронтационный сценарий", — сказал политик.

По словам Морозова, "когда во дворе к здоровому парню пристаёт вихляющийся тщедушный пацан, за ним всегда стоит какой-нибудь бандюган". "Иначе, откуда взяться такой смелости", — заключил Морозов.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.