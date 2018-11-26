Карасин назвал инцидент с украинскими судами продуманной провокацией Киева

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Инцидент в районе Керченского пролива с попыткой украинских судов незаконно проплыть в Азовское море был продуманной по времени, месту и форме провокацией киевских властей, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме", — сказал Карасин.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

