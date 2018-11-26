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В мире

Абэ не стал комментировать идею об аренде Хабомаи и Шикотана

(обновлено: 07:43 26.11.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прениях в парламенте отказался комментировать идею передачи стране двух южных Курильских островов в аренду при сохранении суверенитета России, заявив при этом, что он намерен вместе с российским президентом найти приемлемое для обеих сторон решение вопроса.

"Решить территориальную проблему и затем подписать мирный договор — это базовая позиция правительства, и изменений тут нет. Но в совместных документах — Токийской декларации 1993 года, Иркутской декларации 2001 года — указывается, что Совместная декларация 1956 года — единственный признанный и ратифицированный обеими сторонами документ. В 9-й статье этой декларации записано: "Продолжить переговоры по мирному договору и после его заключения передать Японии Хабомаи и Шикотан". Японское правительство считает, что предметом обсуждения для подписания мирного договора является проблема принадлежности четырех островов. На основе этого я и впредь буду вести переговоры с президентом Путиным, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон", — заявил Абэ.

Он подчеркнул, что не намерен комментировать любые высказывания экспертов по этой теме, в том числе и прозвучавшее в российских СМИ предположение одного из российских экспертов о том, что Россия может передать Японии Хабомаи и Шикотан на правах аренды, сохранив свой суверенитет над ними.

"Я не буду комментировать каждое высказывание ввиду того, что мы продолжаем переговорный процесс. Будут различные экспертные мнения и с японской, и с российской сторон, но я считаю нецелесообразным комментировать каждое из них, какой остров включим, какой нет. И если я начну сейчас здесь реагировать на высказывания, то на них вновь последуют новые высказывания, это будет порочный круг. Это мы обсуждаем в процессе переговоров. Для меня партнер по переговорам один-единственный — президент Путин", — подчеркнул Абэ.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Опрос показал отношение японцев к переговорам о мирном договоре с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Остров Итуруп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Эксперты назвали ситуацию с переговорами с Японией по Курилам патовой
В Сингапуре 14 сентября этого года состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора. Это до сих пор оставалось официальной позицией Японии.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
foxxxx-06
Аренда а потом передача. Было такое с Аляской. Путин играет в опасные игры торгуя суверенитетом страны отдавая в аренду большие территории Китаю. Если он сдаст Курилы, народ ему этого не простит.
08:21
26.11.2018
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