В Госдуме обвинили Киев в дестабилизации ситуации в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские власти сознательно пошли на дестабилизацию в Черном море, создав опасную провокационную ситуацию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

"Киевские власти решили дестабилизировать ситуацию в Черном море, используя подневольных военнослужащих. Жалко, что президент Украины Петр Порошенко сам не захотел возглавить проход украинских военных кораблей. Это был бы поступок настоящего мужчины, но в Киеве привыкли использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей и создания опасных провокационных ситуаций", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, провокация украинской стороны в Черном море у берегов Крыма координировалась извне.

"Порошенко только отдал очередной преступный приказ, нарушая все международные права в сфере безопасности судоходства", — сказал Шеремет.

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