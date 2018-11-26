В Госдуме обвинили Киев в дестабилизации ситуации в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские власти сознательно пошли на дестабилизацию в Черном море, создав опасную провокационную ситуацию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"Киевские власти решили дестабилизировать ситуацию в Черном море, используя подневольных военнослужащих. Жалко, что президент Украины Петр Порошенко сам не захотел возглавить проход украинских военных кораблей. Это был бы поступок настоящего мужчины, но в Киеве привыкли использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей и создания опасных провокационных ситуаций", — сказал РИА Новости Шеремет.
"Порошенко только отдал очередной преступный приказ, нарушая все международные права в сфере безопасности судоходства", — сказал Шеремет.