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В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (61)
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© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике КрымПерейти в фотобанкТри корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу РФ. 25.11.18Три корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу РФ. 25.11.18
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова назвала действия украинских кораблей бандитскими
По данным ведомства, нарушившие утром госграницу суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 произвели очередную попытку незаконных действий в пределах территориальных вод России.

Украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. При этом, как отметили в ведомстве, они совершали опасное маневрирование.

Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, три украинских корабля задержали. При этом легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины, им оказана помощь, угрозы жизни нет.

В ФСБ указали, что украинской стороне известен установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу, причем этот порядок украинские суда до этого использовали для осуществления мирного прохода.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Задержанные корабли будут доставлены в порт Керчи.

В целях безопасности Керченский пролив в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов.

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© Ruptly
Керченский пролив перекрыли из-за провокации ВМС Украины

Решение СНБО

В ночь на понедельник Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за введение на территории страны военного положения сроком на 60 суток.

Это решение должна утвердить Верховная рада. Внеочередное заседание парламента назначено на 16.00 (17.00 по московскому времени).

Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины
Опубликовано видео сближения корабля ФСБ с украинскими судами в Черном море
По словам Петра Порошенко, решение ввести военное положение не скажется на ситуации в Донбассе и не будет означать начала наступательных действий.

Также глава государства заявил, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод граждан. Также он подчеркнул, что это не означает немедленной мобилизации. В то же время будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

В понедельник Порошенко намерен провести консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также лидерами ряда стран.

Требование украинского МИД

Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
МИД Украины потребовал от России безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим и обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину.

Кроме того, Киев потребовал вернуть "захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".

Украинский МИД обратился к союзникам и партнерам для сдерживания России "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Киеву военной помощи.

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