В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
Украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. При этом, как отметили в ведомстве, они совершали опасное маневрирование.
Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, три украинских корабля задержали. При этом легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины, им оказана помощь, угрозы жизни нет.
В ФСБ указали, что украинской стороне известен установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу, причем этот порядок украинские суда до этого использовали для осуществления мирного прохода.
В целях безопасности Керченский пролив в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов.
Решение СНБО
В ночь на понедельник Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проголосовал за введение на территории страны военного положения сроком на 60 суток.
Это решение должна утвердить Верховная рада. Внеочередное заседание парламента назначено на 16.00 (17.00 по московскому времени).
Также глава государства заявил, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод граждан. Также он подчеркнул, что это не означает немедленной мобилизации. В то же время будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.
В понедельник Порошенко намерен провести консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также лидерами ряда стран.
Требование украинского МИД
Кроме того, Киев потребовал вернуть "захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".
Украинский МИД обратился к союзникам и партнерам для сдерживания России "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Киеву военной помощи.