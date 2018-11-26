Украина потребовала от России вернуть "захваченное военное имущество"

Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинская сторона просит РФ вернуть на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы, говорится в сообщении украинского МИД.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Как рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой, трое украинцев получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

"Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки", — говорит в сообщении МИД.

В своем сообщении украинский МИД обращается к союзникам и партнерам для сдерживания РФ "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Украине военной помощи.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

