Польша призвала Украину и Россию к сдержанности

ВАРШАВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальная Варшава призывает Украину и Россию к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море, заявил журналистам замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

"В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности", — сказал Чихоцкий.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

