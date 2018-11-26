Военное положение не означает немедленную мобилизацию, заявил Порошенко

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Должны в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство", — сказал Порошенко на заседании СНБО, которое транслировали украинские телеканалы.

Также, по его словам, введение военного положения в стране не скажется на работе с международными партнерами.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.