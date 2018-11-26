Задержанные корабли ВМС Украины доставят в Керчь

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Три украинских корабля, задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи, сообщил сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

"Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь", — сказал Лозовой журналистам.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы).

"Троим легкораненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь", — добавил Лозовой.

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