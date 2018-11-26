Источник сообщил координаты точки задержания кораблей ВМС Украины

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские корабли были задержаны в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, сообщил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

"Координаты точки задержания: 44 градуса 51 минута 5 секунд северной широты и 36 градусов 23 минуты 6 секунд восточной долготы", — сказал собеседник агентства.

Эта точка расположена примерно в 20 километрах от российского побережья и примерно в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>