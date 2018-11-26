Источник сообщил координаты точки задержания кораблей ВМС Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские корабли были задержаны в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, сообщил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
"Координаты точки задержания: 44 градуса 51 минута 5 секунд северной широты и 36 градусов 23 минуты 6 секунд восточной долготы", — сказал собеседник агентства.
Эта точка расположена примерно в 20 километрах от российского побережья и примерно в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.