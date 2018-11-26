КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы, обеспечена охрана посольств и консульств на Украине, заявил в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины глава Национальной полиции Сергей Князев.

СНБО на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы", — сказал Князев, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По его словам, полиция совместно с Национальной гвардией Украины обеспечивает охрану посольств и консульских учреждений в стране.

"Массовых беспорядков пока нет, и (мы) обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации", — сказал Князев.

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