Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19.00 мск) по ситуации, сложившейся в Азовском море, сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", — сказал Полянский.

Заседание предварительно назначено на 19.00 по московскому времени, добавил он.

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