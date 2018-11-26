Погранслужба Украины предложила запретить въезд некоторым россиянам

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины предлагает на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России, заявил в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

В понедельник на заседании СНБО президент Петр Порошенко поддержал предложение о введении в стране военного положения. СНБО принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, теперь это решение должна утвердить Верховная рада.

"Предлагаю для некоторых категорий граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины", — сказал Цигикал, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

При этом, по его словам, после введения военного положения для граждан Украины не будет никаких ограничений в пересечении границы.

"Исходя из имеющейся обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны", — сказал Цигикал.

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