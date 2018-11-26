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СНБО Украины проголосовал за введение военного положения

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (55)
(обновлено: 02:47 26.11.2018)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фотоЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова назвала действия украинских кораблей бандитскими
Предложение секретаря СНБО Александра Турчинова о введении военного положения поддержал Петр Порошенко.

Президент призвал депутатов Рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме. Внеочередное заседание парламента, который должен будет утвердить решение СНБО, назначено на 16.00 (17.00 мск).

Порошенко заявил, что введение военного положения не скажется на положении в Донбассе и не приведет наступательным действиям.

"Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — сказал президент, добавив, что это решение не "значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках".

По его словам, возможное введение военного положения в стране не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования "освобождения украинской территории".

"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями", — заявил Порошенко.

Также президент заверил, что решение не ограничит прав и свобод граждан. Он добавил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, при этом будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

В понедельник Порошенко намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами ряда государств.

Последствия решения

Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт рассказал, зачем Порошенко приказал нарушить границу России
Глава Национальной полиции Сергей Князев на заседании СНБО заявил, что украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы.

По его словам, полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивает охрану посольств и консульских учреждений в стране.

"Массовых беспорядков пока нет, и (мы) обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации", — сказал Князев.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, в свою очередь, выступил с предложением на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть
"Исходя из имеющейся обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны", — сказал Цигикал.

При этом, по его словам, для граждан Украины после введения военного положения не будет никаких ограничений в пересечении границы.

На банковскую систему решение о введение военного положения не повлияет, заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

По его словам, отделения банков и офисы после введения военного положения будут работать в обычном режиме.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець на том же заседании СНБО заявил, что введение военного положения в стране также не скажется на работе СМИ.

Провокация украинских ВМС

Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины
Опубликовано видео сближения корабля ФСБ с украинскими судами в Черном море
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву нарушили госграницу России. Установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу они не соблюдали.

После этого, в 19.00, как сообщила ФСБ, они в очередной раз попытались совершить незаконные действия. Украинские суда на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота о немедленной остановке не реагировали и совершали опасное маневрирование.

Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применили оружие. Все три судна ВМС Украины задержали в российских территориальных водах. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это произошло в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, примерно в 20 километрах от российского побережья и примерно в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента ранены трое украинских военных, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, предварительно встреча назначена на 11.00 понедельника (19.00 мск).

Обстановка в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулера "Норд", с десятью россиянами на борту. Спустя несколько месяцев в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Керченский пролив перекрыли из-за провокации ВМС Украины
© Ruptly
Опубликовано видео перекрытия Керченского пролива
Россия назвала действия Украины "морским терроризмом". Российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия Москвы, Киев выдвинул обвинение в "жесткой политике задержания судов".

Погранслужба ФСБ России подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом и в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

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