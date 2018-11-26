КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток.

Предложение секретаря СНБО Александра Турчинова о введении военного положения поддержал Петр Порошенко.

Президент призвал депутатов Рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме. Внеочередное заседание парламента, который должен будет утвердить решение СНБО, назначено на 16.00 (17.00 мск).

Порошенко заявил, что введение военного положения не скажется на положении в Донбассе и не приведет наступательным действиям.

"Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — сказал президент, добавив, что это решение не "значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках".

По его словам, возможное введение военного положения в стране не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования "освобождения украинской территории".

"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями", — заявил Порошенко.

Также президент заверил, что решение не ограничит прав и свобод граждан. Он добавил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, при этом будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

В понедельник Порошенко намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами ряда государств.

Последствия решения



Глава Национальной полиции Сергей Князев на заседании СНБО заявил, что украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы.

По его словам, полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивает охрану посольств и консульских учреждений в стране.

"Массовых беспорядков пока нет, и (мы) обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации", — сказал Князев.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, в свою очередь, выступил с предложением на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России.

"Исходя из имеющейся обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны", — сказал Цигикал.

При этом, по его словам, для граждан Украины после введения военного положения не будет никаких ограничений в пересечении границы.

На банковскую систему решение о введение военного положения не повлияет, заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

По его словам, отделения банков и офисы после введения военного положения будут работать в обычном режиме.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець на том же заседании СНБО заявил, что введение военного положения в стране также не скажется на работе СМИ.

Провокация украинских ВМС

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву нарушили госграницу России. Установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу они не соблюдали.

После этого, в 19.00, как сообщила ФСБ, они в очередной раз попытались совершить незаконные действия. Украинские суда на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота о немедленной остановке не реагировали и совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применили оружие. Все три судна ВМС Украины задержали в российских территориальных водах. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это произошло в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, примерно в 20 километрах от российского побережья и примерно в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента ранены трое украинских военных, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Обстановка в Азовском море

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, предварительно встреча назначена на 11.00 понедельника (19.00 мск).

Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулера "Норд", с десятью россиянами на борту. Спустя несколько месяцев в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Россия назвала действия Украины "морским терроризмом". Российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия Москвы, Киев выдвинул обвинение в "жесткой политике задержания судов".

Погранслужба ФСБ России подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом и в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



