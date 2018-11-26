КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток.
Президент призвал депутатов Рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме. Внеочередное заседание парламента, который должен будет утвердить решение СНБО, назначено на 16.00 (17.00 мск).
Порошенко заявил, что введение военного положения не скажется на положении в Донбассе и не приведет наступательным действиям.
"Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — сказал президент, добавив, что это решение не "значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках".
По его словам, возможное введение военного положения в стране не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования "освобождения украинской территории".
"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями", — заявил Порошенко.
Также президент заверил, что решение не ограничит прав и свобод граждан. Он добавил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, при этом будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.
В понедельник Порошенко намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами ряда государств.
Последствия решения
По его словам, полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивает охрану посольств и консульских учреждений в стране.
"Массовых беспорядков пока нет, и (мы) обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации", — сказал Князев.
Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, в свою очередь, выступил с предложением на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России.
При этом, по его словам, для граждан Украины после введения военного положения не будет никаких ограничений в пересечении границы.
На банковскую систему решение о введение военного положения не повлияет, заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
По его словам, отделения банков и офисы после введения военного положения будут работать в обычном режиме.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець на том же заседании СНБО заявил, что введение военного положения в стране также не скажется на работе СМИ.
Провокация украинских ВМС
После этого, в 19.00, как сообщила ФСБ, они в очередной раз попытались совершить незаконные действия. Украинские суда на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота о немедленной остановке не реагировали и совершали опасное маневрирование.
В ходе инцидента ранены трое украинских военных, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.
Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.
Обстановка в Азовском море
Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулера "Норд", с десятью россиянами на борту. Спустя несколько месяцев в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".
Погранслужба ФСБ России подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом и в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.