Порошенко поддержал предложение о введении на Украине военного положения

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о введении военного положения.

Позже СНБО принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, теперь это решение должна утвердить Верховная рада.

Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, и оно не скажется на положении в Донбассе.

"Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — сказал украинский президент, его выступление транслировали украинские телеканалы.

"Также это (введение военного положения — ред.) не значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках", — добавил Порошенко.

Также Порошенко заявил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

По его словам, возможное введение военного положения в стране не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования, Украина будет выполнять минские соглашения. "Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями", — заявил Порошенко на заседании СНБО в ночь на понедельник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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