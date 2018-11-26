ЕС призвал все стороны к максимальной сдержанности в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ЕС призывает стороны действовать максимально сдержанно по ситуации в Азовском море, говорится в распространенном в воскресенье заявлении европейской дипслужбы.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасным образом возросла после инцидента, произошедшего утром между российскими и украинскими кораблями", — говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно снизить эскалацию ситуации", — говорится в заявлении дипломатической службы.

В нем подтверждена позиция верховного представителя ЕС по внешней политике о том, что "ЕС ожидает от России прекращения инспекций" судов.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.