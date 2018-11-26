ФСБ сообщила о задержании трех кораблей ВМС Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие границу с Россией, задержаны, при этом применялось оружие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
При этом на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России о немедленной остановке украинские суда не реагировали, совершая опасное маневрирование.
"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — отмечается в сообщении ФСБ.
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.
"Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода", — подчеркнули в ЦОС.
Провокация у Керченского пролива
Позже в ФСБ сообщили, что еще два корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины — на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.
ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщили в ведомстве.
Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.
Ситуация в Азовском море
Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания властями Украины траулера "Норд", на борту которого были десять россиян. Несколько месяцев спустя в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".
Российская погранслужба подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом в МИД Украины согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы в ходе осмотра.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>