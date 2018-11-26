ФСБ сообщила о задержании трех кораблей ВМС Украины

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие границу с Россией, задержаны, при этом применялось оружие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, нарушившие вчера утром государственную границу России украинские суда в 19.00 осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах российского территориального моря.

При этом на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России о немедленной остановке украинские суда не реагировали, совершая опасное маневрирование.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — отмечается в сообщении ФСБ.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

"Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода", — подчеркнули в ЦОС.

Провокация у Керченского пролива

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

Позже в ФСБ сообщили, что еще два корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины — на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщили в ведомстве.

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Ситуация в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания властями Украины траулера "Норд", на борту которого были десять россиян. Несколько месяцев спустя в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Москва назвала действия Киева "морским терроризмом". Российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия властей России, Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания судов".

Российская погранслужба подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом в МИД Украины согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы в ходе осмотра.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>