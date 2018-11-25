МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Керченском проливе, назвав методы Киева в провокации с украинскими кораблями бандитскими.

"Разорвав Украину на части, Порошенко (Президент Украины Петр Порошенко — ред.) и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили (Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — ред.), потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", — написала она в Facebook

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

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