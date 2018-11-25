Украинские военные корабли возвращаются обратно в Бердянск

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве также рассказали о неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории.

"Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — говорится в сообщении ФСБ.

В воскресенье утром три украинских корабля нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Спустя несколько часов из Бердянска выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза". В ответ на провокационные действия российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 приступили к патрулированию воздушного пространства.

Как сообщали в крымском погрануправлении ФСБ, суда украинских ВМС совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны.

Западный след

Крымские власти усмотрели в действиях украинской стороны интересы США. По мнению главы республиканского парламента Владимира Константинова, за провокациями у берегов полуострова стоит Вашингтон, который намерен втянуть Москву в конфликт.

Глава Крыма Сергей Аксенов также считает, что Украина может осуществлять провокации по указанию "западных хозяев". Он напомнил, что в последнее время европейские и американские политики неслучайно активно обсуждали ситуацию в Азовском море.

Ситуация в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Кроме того, несколько месяцев спустя в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Москва назвала действия Киева "морским терроризмом". Помимо этого, российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия России, Киев обвинил Москва "жесткой политике задержания судов".

Однако российские пограничники неоднократно отмечали, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. Более того, в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>