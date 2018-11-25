Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Портал "Керчь.Инфо" опубликовал видео полета российских штурмовых самолетов Су-25, патрулирующих Керченский пролив на фоне провокации кораблей украинских ВМС.
В воскресенье утром три украинских судна нарушили границу России и направилиcь в сторону Керченского пролива. Спустя несколько часов из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 отправились патрулировать воздушное пространство.
По данным крымского погрануправления ФСБ, украинские суда совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны.
"Западные хозяева"
Глава Крыма Сергей Аксенов также заподозрил Киев в несамостоятельности.
"Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима", — заявил он.
Аксенов напомнил, что в последнее время европейские и американские политики неслучайно активно интересовались и обсуждали ситуацию в Азовском море.
Ситуация в Азовском море
Москва упрекнула Киев в "морском терроризме", российские пограничники усилили пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания судов".
Тем не менее, пограничное управление ФСБ по Крыму заявляло, что проверки российской стороны полностью соответствуют международному морскому праву. Более того, в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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