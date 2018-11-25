Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Портал "Керчь.Инфо" опубликовал видео полета российских штурмовых самолетов Су-25, патрулирующих Керченский пролив на фоне провокации кораблей украинских ВМС.

По данным издания, видео сняли очевидцы неподалеку от Крымского моста.

В воскресенье утром три украинских судна нарушили границу России и направилиcь в сторону Керченского пролива. Спустя несколько часов из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 отправились патрулировать воздушное пространство.

По данным крымского погрануправления ФСБ, украинские суда совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны.

"Западные хозяева"

На полуострове за украинской провокацией разглядели интересы Вашингтона. Так, глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что за провокациями украинских военных кораблей у берегов полуострова стоят США, которые пытаются втянуть Россию в новый конфликт.

Глава Крыма Сергей Аксенов также заподозрил Киев в несамостоятельности.

"Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима", — заявил он.

Аксенов напомнил, что в последнее время европейские и американские политики неслучайно активно интересовались и обсуждали ситуацию в Азовском море.

© Виталий Подвицкий Напросились

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Весной украинские власти задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Кроме того, через несколько месяцев в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Москва упрекнула Киев в "морском терроризме", российские пограничники усилили пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания судов".

Тем не менее, пограничное управление ФСБ по Крыму заявляло, что проверки российской стороны полностью соответствуют международному морскому праву. Более того, в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.