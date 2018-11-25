На Украине завели уголовное дело о блокировании дорог вблизи границы

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту блокирования дорог вблизи пограничных пунктов пропуска во Львовской области, сообщает областное управление полиции.

В воскресенье на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. По сообщению Луцкого пограничного отряда, владельцы автомобилей с европейскими номерами в воскресенье заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. Позже МВД Украины заявило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии.

"По факту блокирования автомобильных дорог вблизи пограничных пунктов пропуска правоохранители Львовской области возбудили уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы до трех лет. Устанавливаются лица, причастные к правонарушению.