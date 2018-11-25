МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео ФСБ, на котором показано сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины.

На кадрах съемки видно, как российский пограничный корабль сопровождает украинские суда.

Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. После этого Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.

В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", однако российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев, в августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей как "морской терроризм" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Тем не менее пограничное управление ФСБ по Крыму неоднократно подчеркивало, что проводимые проверки соответствуют международному морскому праву. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.