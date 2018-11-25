Адмирал призвал к дипломатическому решению ситуации с кораблями ВМС Украины

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуацию с вторжением украинских кораблей в Черном море надо решать дипломатическим путем, считает экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Поскольку этот конфликт не привел к серьезным последствиям — ни к атаке, ни к гибели людей, это та стадия, которая должна временно решаться дипломатическим путем. Россия и Украина должны документально зафиксировать факты возникшего конфликта, предъявить их друг другу, рассмотреть, с тем что в следующий раз в такой ситуации будут предприниматься серьезные меры", — сказал Валуев.

По его словам, Россия должна предупредить Украину по дипломатической линии. "К жестким мерам оснований переходить нет", — добавил Валуев.

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