В Казахстане ощутили отголоски Синьцзянского землетрясения в Китае

АСТАНА, 25 ноя — РИА Новости. Землетрясение, эпицентр которого находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ощущали и в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Ранее китайский сейсмологический центр проинформировал, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки были зафиксированы в 20.23 (15.23 мск) по местному времени в городском уезде Боро-Тала (Болэ) в Боро-Тала-Монгольском автономном округе. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 22 километров.

По данным Нурахметова, "вечером 25 ноября зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 394-х километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая".

"Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда … 5.9", — отметил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям.

В городе Талдыкорган, поселке Шалкоде Райымбекского района, селах Узунбулак Кегенского района и Коныролен Панфиловского района ощущались подземные толчки мощностью 2-3 балла.

"Данных о пострадавших и разрушениях нет", — уточнил Нурахметов.