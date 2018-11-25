В Казахстане ощутили отголоски Синьцзянского землетрясения в Китае

АСТАНА, 25 ноя — РИА Новости. Землетрясение, эпицентр которого находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ощущали и в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По данным Нурахметова, "вечером 25 ноября зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 394-х километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая".
"Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда … 5.9", — отметил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям.
В городе Талдыкорган, поселке Шалкоде Райымбекского района, селах Узунбулак Кегенского района и Коныролен Панфиловского района ощущались подземные толчки мощностью 2-3 балла.
"Данных о пострадавших и разрушениях нет", — уточнил Нурахметов.