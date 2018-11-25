На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

Автомобили на границе между Украиной и Польшей во время акции протеста против ужесточения таможенного контроля. Архивное фото

Автомобили на границе между Украиной и Польшей во время акции протеста против ужесточения таможенного контроля. Архивное фото

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Ранее Луцкий пограничный отряд Украины заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши.

"Движение через некоторые пункты пропуска на западном участке границы временно затруднено. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Госпогранслужба также усилила меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций на государственной границе", — говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети Facebook.

По данным украинского МВД, затруднено движение на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии.