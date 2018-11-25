Премьер Испании прокомментировал соглашение по Brexit

МАДРИД, 25 ноя – РИА Новости. В результате выхода Великобритании из ЕС проигрывают все стороны, однако Испании удалось укрепить свои позиции по гибралтарскому вопросу, заручившись поддержкой Еврокомиссии и Евросовета, заявил премьер Испании Педро Санчес.

На внеочередном саммите 27 остающихся в ЕС стран одобрили соглашения по Brexit.

"Это грустный день для всех, кто является сторонником единой Европы, поскольку сделан первый шаг для развода и выхода Великобритании из ЕС… Но, как сторонник единой Европы, я доволен, что мы смогли одобрить соглашение о выходе и декларацию о будущих отношениях", — сказал Санчес на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС. Конференцию транслировал телеканал 24 Horas.

По его словам, заключенное соглашение "очень удовлетворительное для Испании", поскольку по вопросу Гибралтара "сейчас такая сильная позиция, которой не было никогда". "Надо будет говорить о многом с Великобританией, но будем говорить мы, Испания. И это признают Европейская комиссия, Европейский совет, признает Великобритания. И думаю, это дает нам достаточные гарантии", — добавил Санчес.

Он подтвердил, что заключенные договоренности "исключают Гибралтар из общих переговоров между Великобританией и ЕС" и фиксируют необходимость предварительного согласия Испании для заключения любых соглашений ЕС с Великобританией по поводу Гибралтара. Однако, по его мнению, "сейчас Испания имеет гораздо больше гарантий" и "столь сильную позицию, которой не было никогда на протяжении десятилетий, для обсуждения вопроса Гибралтара".

По словам главы испанского кабинета, намерение правительства – "разрешить раз и навсегда конфликт, которому уже 300 лет".

Как заявил Санчес, в результате заключенных соглашений ЕС и, в частности, Испания "достигли всех целей, которые ставили в начале переговоров" – защита интересов испанских граждан в Великобритании и британских граждан в Испании, финансовое соглашение, гарантирующее выполнение Великобританией своих обязательств, уважение внутреннего рынка, гарантия юридического и полицейского сотрудничества, в особенности в борьбе с оргпреступностью и терроризмом.

Соглашение "дает уверенность экономическим секторам", и этот вопрос был важным для Мадрида, отметил он. От Brexit Испания могла бы пострадать в большей степени, чем многие другие европейские государства, поскольку Британия — "один из основных источников инвестиций в Испанию", в частности, по количеству туристов эта страна занимает первое место, добавил премьер.

Одна из главных задач испанского правительства теперь — добиться сбалансированного экономического развития в регионе Гибралтара. По мнению Санчеса, недопустимо, чтобы экономика концентрировалась только в самом Гибралтаре, а остальная часть Кампо-де-Гибралтар – беднейшего региона Испании на границе с Гибралтаром — не развивалась.

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.

Испания ранее согласовала с Великобританией протокол по Гибралтару, который стал частью соглашения по Brexit, ряд меморандумов по отдельным вопросам и соглашение по налогам, которые будут действовать в течение переходного периода.