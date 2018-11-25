КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы Украины утверждают, что связывались с береговым постом ПС ФСБ РФ и морскими портами Керчь и Кавказ и сообщали о намерении прохода своих судов Керченским проливом.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

"В 03.58 (04.58 мск) 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины "Бердянск" в целях соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода Керченским проливом. Информация была получена, но ответ не предоставлен", — говорится в сообщении командования ВМС ВСУ на странице в Facebook.

Также в ВМС заявили, что зафиксировали переговоры диспетчера порта Керчь с кораблем ЧФ РФ "Суздалец" по выявлению украинских кораблей. "В то же время, на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали. Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости", — говорится в сообщении.

Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, отмечал Центр общественных связей ФСБ РФ. Позднее в ФСБ сообщили, что погранслужбой было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза, которые следуют в район организованной украинской стороной провокации.