Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. 24 ноября 2018

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко мог дать личное указание на пересечение госграницы РФ кораблями ВМС Украины, он пытается играть на обострении ситуации на фоне своего рейтинга перед выборами, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее сообщалось, что три корабля ВМС Украины — два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир, пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью — парламентские выборы.

"Безусловно, подобного рода действия осуществляются по прямому указанию Порошенко, который пытается играть всячески на обострении ситуации в преддверии выборов, особенно на фоне катастрофических результатов собственной популярности среди граждан Украины", — сказал Безпалько РИА Новости.

По его мнению, если Порошенко останется на посту президента, то будет продолжать играть на обострение.

"Во-первых, потому что это единственный сценарий, который ему позволяют внешнеполитические акторы, осуществляющие управление Украиной. Во-вторых, потому что, благодаря этим конфликтным сценариям он может вписывать все неудачи в экономике, политике именно на эти самые конфликты", — добавил Безпалько.

Он отметил, что Порошенко долгое время не удалось раздуть конфликтную ситуацию вокруг Крыма, несмотря на провокации, а на Донбассе удалось переместить военные действия из области боев с высокой интенсивностью в область конфликта с низкой или иногда средней интенсивностью.

"Он будет пытаться создать какие-то новые конфликтные ситуации, скорее всего, именно такого военного характера. В данной ситуации очевидно, что сейчас подобного рода провокации будут продолжаться и, видимо, одной из целей будет попытка привлечь международные силы для милитаризации Азовского и Черного морей", — добавил эксперт.