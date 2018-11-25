МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Целью пересечения украинскими кораблями российской границы является провокация против России, чтобы сподвигнуть ее на "ответные решительные" меры, однако РФ сделает все для того, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

"Это называется провокация, банальная провокация для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные решительные меры. Однако мы на это никогда не пойдем, Россия предпримет все необходимые меры для того, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями в Керченском проливе, в Черном море. Столкновения, которое, очевидно, закончится крахом для ВМС Украины", — заявил Джабаров.

"Сейчас будет решаться вопрос, как отвечать на это безобразие", — добавил сенатор.