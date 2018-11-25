В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.

По словам Геращенко, Охлобыстин — в числе приглашенных на кинофестиваль "Дни российского кино в Великобритании", который пройдет 27 ноября в Лондоне.

"Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", — написал Геращенко на странице в Facebook.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.