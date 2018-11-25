Власти Крыма обвинили Запад в провокации с украинскими кораблями

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал действия трех кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли госграницу России и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, спланированной и скоординированной извне провокацией.

"Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация. Они будут продолжаться, особенно накануне президентских и парламентских выборов на Украине", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, у действующего президента Украины Петра Порошенко стремительно подает рейтинг среди населения, поэтому он будет искать выход на почве обострения обстановки и создания новых провокаций в отношении России.

"Нам стоит быть во всеоружии", — подчеркнул Мурадов.

Ранее три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Пограничная служба ФСБ делает все возможное для пресечения незаконных действий украинских кораблей.

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