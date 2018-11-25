Власти Крыма заявили, что действия ВМС Украины не останутся без ответа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Действия трех кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли госграницу России и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, не останутся без ответа, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила, три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. На данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Пограничная служба ФСБ России принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива, говорится в сообщении.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевские власти должны строго соблюдать законы РФ и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.

"Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс.

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