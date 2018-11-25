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Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (4)
(обновлено: 12:18 25.11.2018)
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© Фото : погрануправление ФСБ по республике КрымТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливуТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Украинский военнослужащий на борту патрульного катера в порту Мариуполя
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. Корабли нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве.

В Керчи разрешено движение и стоянка судов в соответствии с графиком, утвержденным капитаном российского морского порта.

Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе, суда не включены в график прохода. Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

ФСБ отмечает, что провокация Украины продолжается уже пятый час. Погранслужба делает все возможное, чтобы пресечь незаконные действия кораблей.

© Фото : погрануправление ФСБ по республике КрымТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым
Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Украина обвинила Россию

На Украине прокомментировали проход кораблей. По утверждению ВМС, два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Украина утверждает, что объявила заранее о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами для безопасности судоходства.

"Киев получит по зубам"

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия трех кораблей ВМС Украины не останутся без ответа.

Азовское побережье в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевские власти должны строго соблюдать законы РФ и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.

"Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс.

© Фото : погрануправление ФСБ по республике КрымТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым
Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Корабль ВМС Украины в Мариуполе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины
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Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Метят территорию
© Виталий Подвицкий
Метят территорию

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