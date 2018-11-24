ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне". Об этом следует из сообщения пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

Отмечается, что военные при взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта.

В сообщении также говорится, что силовики подняли "подняли украинский флаг" в Рассадках. Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца.

По данным военным, в период боев за Дебальцево, рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому силовикам подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы.

Украинские власти весной 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине. По последним сведениям ООН, в ходе конфликта погибли более десяти тысяч человек.