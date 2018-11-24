Часть Горловки обесточена при обстреле, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Часть города Горловка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике, осталась без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела Гольмы обесточены две линии, без электроснабжения поселки Никитовка, Ртутный, жилмассив Солнечный, Калиновка", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, также обесточен ряд котельных, обстрел продолжается.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.