В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.

"МИД получил подтверждение от властей Зимбабве о том, что четыре финна погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Масвинго. По причинам конфиденциальности МИД не сообщает имен погибших", — говорится в сообщении.

Соболезнования семьям погибших выразили в Twitter министр иностранных дел страны Тимо Сойни и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

По данным газеты Helsingin Sanomat, все погибшие — мужчины около 50 лет. В числе них издание называет имена управляющего директора крупнейшей в регионе компании по управлению и переработке отходов Lassila & Tikanoja Пекки Оянпяя и руководителя деревообрабатывающей компании UPM Хейкки Ваппула. UPM подтвердила гибель своего сотрудника.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Зимбабве потерпел крушение небольшой моторный самолет, перевозивший туристов к водопадам Виктории. Причина аварии пока неизвестна. Проводится расследование.