Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции.

Как сообщил Кастанер, на протесты в субботу вышли более 106 тысяч "желтых жилетов".

Ранее сообщалось, что в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе 8 тысяч — в Париже, из них 5 тысяч — на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.